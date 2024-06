Salvação em dose dupla no “Big Brother”. Saiba quem foram as concorrentes

Cláudio Ramos ligou esta terça-feira, 4 de junho, à “casa mais vigiada do país”. O apresentador salvou duas das concorrentes nomeadas.



No “Especial” desta terça-feira, 4 de junho, Cláudio Ramos salvou duas das concorrentes nomeadas, depois do “Big” ter decidido manter todos em perigo de expulsão, à exceção de dois.

Daniela Ventura e Inês Morais respiraram de alívio, mas Fábio Caçador, Carolina Nunes, David Maurício e Gabriel Sousa continuam em risco de abandonar a “casa mais vigiada do país” já no próximo fim de semana.

Vale recordar que a grande final da edição de 2024 do “Big Brother” acontece no dia 30 de junho, uma semana antes da estreia do novo “reality show” da TVI, que terá Manuel Luís Goucha como anfitrião.