Sandrina criticada por abraçar fãs e não cumprir o distanciamento social

A ex-concorrente do “Big Brother 2020” recebeu, esta terça-feira, os fãs no próprio salão de beleza com abraços e está a ser acusada de não cumprir o distanciamento social.

O comportamento de Sandrina está a gerar polémica nas redes sociais depois da sexta classificada do “reality show” ter-se reunido com os fãs em Moura e tê-los recebido com abraços e beijos, ignorando as indicações da DGS para prevenção da Covid-19.

Sandrina divulgou as imagens do evento na conta de Instagram que, rapidamente, geraram diversas críticas por parte dos internautas. “Que irresponsabilidade”, referiu um utilizador. “Máscara no pescoço e beijinhos a toda a gente”, ironizou outro.”Não há cuidados”, destacou outro.

De recordar que o “Big Brother 2020” terminou este domingo com Sandrina como sexta classificada. Soraia foi a vencedora, seguida de Diogo, Noélia, Iury e Ana Catharina, que ocuparam as restantes posições, respetivamente.

LEIA TAMBÉM: