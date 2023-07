Sandrina Pratas já é mãe. Ariel já nasceu

A ex-concorrente do “Big Brother” Sandrina Pratas já é mãe. O anúncio foi dado pelo companheiro nas redes sociais.

Sandrina Pratas já foi mãe. A ex-concorrente e finalista do “Big Brother 2020” deus as boas-vindas a Ariel, a sua primeira filha, fruto da relação com Lucas Santos.

A notícia foi dada através da conta privada de Instagram do pai da criança e do noivo de Sandrina, onde partilhou uma fotografia da bebé.

“Obrigado senhor. Sou pai”, escreve na imagem que publicou na sua conta fechada.

Sandrina Pratas tinha vindo a sofrer de uma gravidez agitada, com alguns sustos pelo caminho.

Ainda no início do mês de junho, a ex-concorrente contou sobre algumas situações pelas quais passou, entre elas as contrações que a fizeram ir até ao hospital. “A minha bebé já quer nascer. Estou a começar a ter contrações, mas ainda é muito cedo porque estou de 34 semanas. Ainda é muito, muito cedo para ela nascer”, contou na época.

Contudo, apesar dos contratempos e cerca de um mês após o susto, Ariel chegou ao mundo.