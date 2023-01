Santiago Lagoá esclarece situação: “Fui dispensado do programa e da TVI”

Depois de ter sido anunciado que estava fora do programa “Somos Portugal”, da TVI, Santiago Lagoá veio a público esclarecer que também foi dispensado da estação de Queluz de Baixo.

O apresentador ainda não se tinha manifestado, depois do anúncio de que iria abandonar o formato dos domingos à tarde. Agora, o comunicador quebrou o silêncio e explicou que também foi dispensado da TVI.

“Sem palavras para agradecer a onda de carinho e apoio que tenho recebido da vossa parte. Perdoem a ausência nestes últimos dias, tenho estado ocupado na tentativa de não deixar nada por ler e responder a todas as chamadas e mensagens de muitos e muitos amigos que, assim como vocês, me têm dado uma palavra de conforto e incentivo”, começou por agradecer.

“Muito se tem dito, muito se tem escrito, e de repente parece haver a dúvida de, se eu saí apenas do ‘Somos Portugal’ ou da estação. Não era minha intenção falar muito mais deste assunto, mas quero que saibam por mim e sinto que vos devo isso. A verdade é que fui dispensado do programa e da TVI”, esclareceu.

Santiago Lagoá relatou que lhe foi comunicado que “poderia procurar outros projetos, porque de momento” não existia nenhum em que a TVI o iria integrar. “Serei sempre grato a esta estação pelo muito que me deu, da mesma forma que terei sempre gratidão pela casa onde comecei”, afirmou.

O apresentador agradeceu à TVI pelo profissional em que se tornou: “Se hoje sou melhor profissional, também a este canal o devo. Tive o privilégio de trabalhar e aprender com os melhores, crescer lado a lado com os meus colegas e ver o brilho no olhar dos que vieram depois de mim”.

Na hora da despedida, o comunicador garantiu que guarda o “carinho” de todoas as histórias que conheceu, das pessoas com que se cruzou em cada terra de Portugal que percorreu com o programa.

“Estou de coração cheio e um olhar carregado de esperança no futuro. Um futuro convosco!” rematou Santiano Lagoá.