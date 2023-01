Santiago Lagoá foi afastado do “Somos Portugal” (TVI)

Santiago Lagoá é um dos rostos que todos os domingos integra o elenco de apresentadores do programa “Somos Portugal”, na TVI, porém a sua jornada chegou ao fim.

O comunicador deixou, no perfil de Instagram, uma nota aos seus fãs na qual revelou que foi afastado do formato pela direção da TVI. “Adeus, Somos Portugal. Infelizmente foi-me comunicado que não faço mais parte da equipa. É uma notícia triste que chega a poucas semanas de completar seis anos de programa”, começou por revelar.

De seguida, o apresentador agradeceu o apoio do público, da equipa técnica dos colegas de ecrã: “Um imenso obrigado ao público que foi sempre o meu maior aliado. Um obrigado a toda uma equipa que junta lutou semana a semana para fazer do nosso ‘Somos’ um programa digno e merecedor do vosso carinho. Aos meus colegas uma palavra de gratidão e incentivo para que continuem a carregar a tocha”.

Santiago Lagoá salientou os artistas que conheceu ao longo deste trajeto de quase seis anos de programa. “Por último, a todos os artistas que tive o privilégio de conhecer. Serei sempre o vosso maior fã! Tenho a sorte de chamar a muitos de amigos e estarei sempre na fila da frente a torcer pelo vosso sucesso. Um obrigado do fundo do coração por terem feito esta viagem comigo”, acrescentou.

“Sou sincero quando vos digo que não sei por que estrada me levará o meu futuro mas por agora, deixo-vos com um, até já e tenho a certeza que estarão a meu lado, em qualquer outra viagem que possa surgir”, rematou.