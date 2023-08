São estes os próximos convidados do “I Love Portugal”

Já são conhecidos os convidados do próximo domingo à noite do “I Love Portugal”, na RTP1: há atores, apresentadores e músicos.

No próximo domingo, o “I Love Portugal” regressa com mais um programa e convidados especiais. As equipas vão pôr à prova os seus conhecimentos numa série de jogos que envolvem geografia, festas e, também, concentração.

Para liderar as equipas do formato da RTP1 regressa a capitã Marta Gil, na formação vermelha, e o capitão José Carlos Pereira, na equipa verde. Os convidados Luís Ganito, Tó Melo e Cláudia Pascoal, da equipa vermelha, vão enfrentar a equipa verde que será composta por Pedro Alves, Paula Lobo Antunes e Noémia Costa.

No jogo Volta a Portugal, um grande clássico do “I Love Portugal”, os convidados vão andar pelas festas do país e a confusão vai instalar-se no desafio Telefone Estragado.

Já no jogo Em Linha, as festas e os trajes mais emblemáticos do país vão ser os ingredientes principais do enigma a resolver.