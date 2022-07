São José Lapa esclarece polémica com Pedro Abrunhosa: “Dizer que ele não tinha voz foi uma piada”

Após um “post” no Facebook, São José Lapa marcou presença no “Jornal das 8”, na TVI, para justificar as críticas ao músico Pedro Abrunhosa.

Continua a “novela” entre Pedro Abrunhosa e São José Lapa. Depois de ver o músico dizer-se “intimidado” pelas críticas da Embaixada da Rússia, na sequência de farpas lançadas a Vladimir Putin, a atriz acusou o ator de “não ter voz”.

Esta quarta-feira, 27 de julho, São José Lapa esteve no “Jornal das 8”, da TVI, e justificou as críticas ao artista: “O Pedro Abrunhosa não pode falar pela voz dos portugueses todos. Fala pela voz dele – e tem pouca”, começou por referir.

No entanto, a atriz condenou a atual guerra que se vive na Ucrânia e afirmou não ser militante do Partido Comunista. A artista considerou ainda a atual situação de guerra como um caso de “imperialismo russo, americano e estupidez dos europeus”.

De seguida, confessou ainda não ter lido o comunicado da embaixada russa sobre as farpas de Pedro Abrunhosa a Vladimir Putin, mas referiu: “Se fosse ao contrário e alguém dissesse mal do Marcelo Rebelo Sousa, a embaixada, a nossa, não tomaria uma posição em que país fosse?”.

“Uma pessoa assume aquilo que diz, sem qualquer medo. Eu não me iria meter a pedir tomadas de posição. A pessoa é responsável por aquilo que diz”, comentou ainda sobre o pedido do músico por uma tomada de posição do Governo português.

São José Lapa revelou ainda que não tem nada contra o intérprete: “Não quero mal ao Pedro Abrunhosa, de maneira nenhuma. Foi uma ‘private joke’ [piada privada] dizer que ele não tinha voz”.

Recorde-se que muitos artistas nacionais mostraram o seu apoio público a Pedro Abrunhosa através das redes sociais. Nomes como Carolina Deslandes, Karetus, Catarina Furtado, entre outros, revelaram-se solidários e partilharam o comunicado emitido pela Sons em Trânsito, agência do cantor. “Tal como o MNE, também nós, artistas, músicos, cidadãos, temos que demonstrar a nossa indignação e estar solidários com o Pedro”.