Sara Aleixo expulsa do “BB Famosos” com uma das maiores percentagens de sempre

Sara Aleixo foi expulsa do “Big Brother Famosos” com uma das maiores percentagens de sempre: 85 por cento. “Guerra” com Marie terá prejudicado a atriz.

Mais uma gala do “Big Brother Famosos” (TVI), mais uma expulsão: a atriz Sara Aleixo abandonou a “casa mais vigiada do país” na noite deste domingo com 85 por cento dos votos dos portugueses, uma das maiores percentagens de sempre.

Em risco de sair esteve, também, Tanya, mas os 15 por cento vão manter a cantora pelo menos mais uma semana na mansão do “reality show”.

Para a expulsão de Sara Aleixo poderá ter contribuído a “guerra” com Marie. Recorde-se que a atriz questionou a influenciadora digital sobre os “pelos” da jovem concorrente.