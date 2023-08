Sara Barradas de férias no norte… numa autocaravana

A atriz Sara Barradas revelou que as férias deste ano serão no norte do país. Mas de forma diferente: numa autocaravana.

Há várias formas de aproveitar as férias. Ficando por casa, viajando para outra cidade ou país, à beira-mar ou perto da piscina, ou até no meio das montanhas. Sara Barradas contou aos seus seguidores como decidiu descansar este verão.

A atriz revelou que o norte de Portugal será o seu destino para férias em família. Mas contou outra particularidade. Irão viajar de autocaravana. Nas redes sociais, Sara explicou mais sobre a aventura.

“Este ano as nossas férias são no norte de Portugal numa autocaravana! Vamos em família (somos cinco) e vamos bem acompanhados com a autocaravana que será a nossa casa durante duas semanas”, começou por contar.

“Estamos super empolgados! Há meses que não pensamos noutra coisa! Fizemos algo parecido há dois anos e as crianças não esquecem!”, partilhou.

Durante os próximos quinze dias, as férias da atriz e da família serão passadas numa “mini casa ambulante que vos dá a possibilidade de conhecer múltiplos lugares, de dormir perto da praia, de poder parar e cozinhar onde se quiser, e de dormir a famelga toda junta”.

A atriz, recorde-se, tem uma relação com o ator José Raposo e uma filha, a pequena Lua.