Sara Carbonero operada de urgência depois de recaída na luta contra o cancro

A jornalista espanhola Sara Carbonero foi novamente operada depois de uma recaída na luta contra o cancro nos ovários. A notícia é avançada pelo jornal espanhol “ABC”.

Segundo o “ABC”, Sara Carbonero foi submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência depois de uma recaída na batalha contra o cancro nos ovários, que lhe foi diagnosticado em 2019.

Tratou-se de um susto para a mulher de Iker Casillas, ex-guarda-redes do FC Porto mas, de acordo com o diário espanhol, “os médicos estão otimistas” quanto à recuperação de Sara Carbonero, que se preparava para começar a trabalhar na rádio do diário desportivo “Marca”.

Sara Carbonero está neste momento internada na Universidad Clínica de Navarra, em Madrid, e o antigo guarda-redes, que abandonou a carreira no ano passado, está a acompanhá-la.

Em 2019 exames de rotina detetaram um tumor nos ovários da comunicadora espanhola, pouco tempo depois de Iker Casillas ter sofrido um ataque cardíaco durante um treino do FC Porto.