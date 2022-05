Sara Matos arrasa na primeira gala do “Ídolos” (SIC)

Sara Matos arrasou na primeira gala, em direto, do concurso de talentos “Ídolos”, emitida pela SIC, este sábado à noite, 21 de maio.

A intérprete assumiu o papel de apresentadora do programa da estação privada e conduziu o regresso do formato às galas ao vivo. A artista entrou a dançar e a cantar ao som do tema “Andorinhas”, de Ana Moura.

Para esta noite, Sara Matos escolheu um “look” verde neon. A atriz vestiu um crop top com mangas e uma saia longa, com uma racha.

Lembre-se que, antes da atriz, Cláudia Vieira e João Manzarra conduziram em dupla o “Ídolos”, entre 2009 e 2012. Já, em 2015, na última temporada emitida, a apresentação foi a cargo de João Manzarra.