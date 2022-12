Sara Matos celebra 33 anos: as imagens que mostram que está de parabéns

Sara Matos celebra, nesta terça-feira, 33 anos e a N-TV reuniu algumas das imagens da trajetória profissional da artista.

Aos 33 anos, Sara Matos está no melhor momento da vida pessoal e profissional: namorada do ator Pedro Teixeira, com quem tem um filho, Manuel, a atriz desempenha o papel de gémeas na novela da SIC “Sangue Oculto” e, durante o ano, foi muito aplaudida por apresentar o “telent show” “Ídolos”.

Mas foi nas novelas que a artista se destacou, com tudo a começar nos “Morangos com Açúcar”, onde fez par romântico com o ator Lourenço Ortigão.

Seguiram-se “Anjo Meu”, “Doida por Ti”, “Belmonte” e “O Beijo do Escorpião”, na TVI, até protagonizar uma mudança surpreendente para a SIC, onde interpretou “Amor Maior”, “Vidas Opostas”, “Terra Brava”, “Amor, Amor”, “Lua de Mel” e, mais recentemente, “Sangue Oculto”.

Além da representação, a atriz mostrou, também, ser competente na dança e atuação e, para a história, fica também a participação no programa “Dança com as Estrelas”.

Hoje, Sara Matos é, aos 33 anos, um dos valores da SIC, com participações, também, na plataforma de “streaming” do terceiro canal, a OPTO.

A versatilidade nas novelas ou nos programas fazem da artista uma das preferidas do diretor geral da SIC Daniel Oliveira na hora de escolher um rosto familiar dos telespetadores para brilhar no pequeno ecrã.