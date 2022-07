Sara Matos: “Estou preparada para a final do ‘Ídolos’, se cair é em bom”

No dia da final do “Ídolos”, a apresentadora do programa, Sara Matos, fala das emoções do “talent show” e diz-se preparada para tudo.

É já esta noite a grande final do “Ídolos”, com os concorrentes Eduardo Gonçalves, Eva Stuart, Juliana Anjo e Beatriz Almeida a tentar conquistar a competição. Sara Matos, a atriz que virou, também, apresentadora, faz o balanço dos últimos meses, em especial das galas em direto. “Estou a viver conforme as emoções deles, tem sido altos e baixos e ‘sins’ e ‘nãos’. Estou ali de braço dado com todos os candidatos e fico, também, a torcer por eles”, começa por referir, em entrevista à N-TV.

Quando foi convidada pela direção da SIC, foi pedido à artista que fosse “genuína”. “Agarrei-me a isso e, nas galas, há uma responsabilidade muito grande. Estou preparada para tudo, mesmo se eu cair vou cair em bom, levanto-me assim com o dedo no ar, faço uma coreografia e digo que já passou”, promete.

A conciliar a função de apresentadora com a de atriz, Sara Matos não admite se descobriu uma nova paixão. “Não sei se é uma nova paixão, mas estou-me a divertir muito. Comecei com um programa que teve logo galas em direto. Depois digo se ficou aqui o bichinho”, promete.

Garantida é a amizade com os concorrentes. “Sinto-me grata por eles partilharem essas emoções comigo, sou o ombro amigo deles. Nervos? A comparar com os participantes que tiveram coragem para subir a um palco avaliados por quatro jurados, não sinto nervos, sinto-me uma pena!”

Entre os jurados que avaliam os concorrentes – Joana Marques, Ana Bacalhau, Martim Sousa Tavares e Pedro Tatanka -, Sara Matos garante que não há bons nem vilões. “São todos muito críticos, o Martim é muito assertivo, com sinceridade e honestidade, diz as coisas da forma mais educada possível. Ele seria o menos bonzinho, porque aqui não há maus”.

E Joana Marques, o “terror” radiofónico de muitos famosos? “A Joana responde através do humor, mas não é nada extremamente desagradável!”.

Antes de aceitar o desafio de Daniel Oliveira, Sara Matos procurou várias opiniões. “Pedi opinião à minha agente porque achei importante haver duas pessoas a pensar. E procurei a opinião do Pedro (Teixeira) antes, ele está comigo e é experiente nesta área”.

Os dois atores acabaram por ficar com pouco tempo para a vida pessoal, mas não se queixam. “Isto mexe com a nossa vida mas já estávamos habituados, tanto eu quanto ele damos liberdade um ao outro para qualquer projeto. Apesar de ser muito trabalho não é uma novela, que requer uma carga horária diária”.

Desta vez, a atriz não levou o filho, Manuel para o trabalho. “Não trouxe o meu bebé porque tem rotinas estabelecidas e já come bem. Faz a Sesta da manhã, a sesta da tarde, a dinâmica é outra.”

Finalmente, o visual. O cabelo mais claro tem sido um sucesso em todas as galas, mas Sara Matos garante que esta não é a sua preferência. “O cabelo mais claro está a ser um sucesso, a partir do momento que existiu um convite propuseram-me mudar. Como aceito os desafios todos pensei, porque não, mas prefiro o moreno, porque é o meu tom de pele”, diz, à despedida.