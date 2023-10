Sara Matos falou com João Catarré sobre drama do ator: “Vai correr tudo bem”

Sara Matos revelou neste domingo, na Gala dos Globos de Ouro, que já falou com João Catarré sobre a doença do ator e deixou uma mensagem de esperança.

Foi um dos primeiros momentos marcantes da Gala dos Globos de Ouro, na noite de domingo, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa: a lutar contra um cancro, o ator João Catarré foi lembrado pelas apresentadoras Sara Matos e Mariana Monteiro na antevisão da categoria de melhor ator de cinema.

Uma escolha justificada pelo facto de a primeira ter contracenado com o intérprete em “Sangue Oculto” e a segunda em “Terra Brava”, ambas novelas da SIC.

“Esta noite, um ator que nos é tão próximo precisa e merece a nossa ovação: Por isso, um forte aplauso para João Catarré”, pediu Sara Matos.

A atriz acabou por comentar, mais tarde, o tema de saúde delicado. “Já tive oportunidade de falar com ele e vai tudo correr bem”, limitou-se a dizer à N-TV a intérprete.

Recorde-se que depois das notícias que saíram sobre o estado de saúde do artista – adiantadas pelo ex-concorrente de “O Amor Acontece” António Carvalho -, a agência do intérprete, a Elite Lisbon, confirmou o estado grave que o intérprete atravessou: “Agora, livre de perigo e em franca recuperação de um problema de saúde, agradece as inúmeras mensagens de solidariedade que recebe”.