Sara Matos: “O nascimento do meu filhou trouxe-me segurança”

Sara Matos esteve na tarde desta segunda-feira no programa “Júlia” e falou sobre o pequeno Manuel, o filho em comum com Pedro Teixeira.

Manuel, o filho de Pedro Teixeira e de Sara Matos, completou um ano e meio e a atriz foi ao programa “Júlia” falar da maternidade.

“Já diz ‘mais’, ‘mais’, ‘mamã’, ‘papá’, ‘água’, ‘vó’”, começou por lembrar a protagonista da novela da noite da SIC “Sangue Oculto” a Júlia Pinheiro.

Hoje em dia, as dúvidas com o bebé são diferentes das que Sara Matos sentiu logo a seguir ao nascimento. “Passam por saber se está constipado ou não. Nos primeiros tempos ainda pensava no tempo máximo que ia estar com ele e hoje lá levo o Manuel à escola”, acrescentou a atriz, que revelou como está a correr o processo. “Está a correr muito bem, ele é muito comunicativo e adora bebés”.

Em seguida, Sara Matos revelou o que o bebé lhe trouxe. “Sou mais segura a pisar o palco e já tinha sentido isso na apresentação do ‘Ídolos’. Na altura pensei: ‘ele ficou bem, não há nada mais importante, por isso vamos lá divertir-nos’”, lembrou a Júlia Pinheiro.

E o pequeno Manuel é mais parecido com a mãe ou com o pai, Pedro Teixeira? “Tem muito dos dois”, defendeu a intérprete. “Se vai ter um irmão? Não penso no assunto, sou apaixonada pela minha profissão”.

Sara Matos – que chega a gravar a novela 12 horas por dia -, admitiu que sente “culpa” por, muitas vezes, não estar presente tantas vezes como gostaria no crescimento do filho, mas garantiu que sabe “lidar com ela”. “Sinto-me culpada por ter aceitado trabalhos intensos, mas aceitei essa culpa. Todos os dias reflito sobre isso e ajusto-me. O que penso é: ‘o tempo que tenho com ele tenho de estar totalmente disponível para o Manuel”, rematou Sara Matos.

Recorde-se que a atriz acaba de participar na estreia da peça de teatro “O Filho”, de Florian Zeller, ao lado de Cleia Almeida, Paulo Oom, Paulo Pires, Pedro Rovisco e Rui Pedro Silva, em exibição no Teatro Aberto, em Lisboa.