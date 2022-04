Sara Matos passeia pela primeira vez com o filho e Pedro Teixeira

Sara Matos mostrou-se a passear com o filho recém-nascido, Manuel, e o seu companheiro, Pedro Teixeira, depois do parto a 15 de setembro.

A atriz, de 31 anos, eternizou o momento do primeiro passeio em família no perfil de Instagram, revelando estar de “coração cheio” com a chegada do seu “novo amor”: Manuel.

“De coração cheio com este meu novo amor”, confessou a artista.

Entre os vários elogios de caras conhecidas como Sílvia Rizzo, Sandra Silva, Cecília Henriques, Filipa Nascimento, Alexandra Lencastre, destaque para o do companheiro Pedro Teixeira que deixou o emoji de um “coração”.

O ator da TVI, de 40 anos, já tinha partilhado com os fãs uma fotografia de Sara Matos a amamentar o pequeno Manuel. “Que felicidade”, escreveu Pedro Teixeira, rendido à namorada.

Este é o primeiro filho em comum do casal. Lembre-se que Pedro Teixeira também é pai de Maria, de 11 anos, fruto da relação terminada com Cláudia Vieira.