Sara Matos e Pedro Teixeira já sabem o sexo do bebé

Pedro Teixeira e Sara Matos já sabem o sexo do bebé. A garantia foi dada pelo ator esta manhã nas gravações da novela “Festa é Festa”, a nova aposta da TVI.

Já sabe o sexo do bebé, mas prefere que seja a companheira a anunciar: Pedro Teixeira esteve esta manhã à conversa com os jornalistas em Alenquer, num intervalo das gravações da nova novela da TVI, “Festa é Festa”, e revelou alguns pormenores da gravidez de Sara Matos, mas não disse… tudo.

“Já sabemos, mas não posso dizer. Deixo para a Sara dizer”, garantiu já no final do diálogo com os jornalistas em que o “prato forte” foi, naturalmente, a sua personagem no novo projeto que é uma ideia original de Cristina Ferreira.

“Há uma ecografia a que o pai pode ir e foi à qual eu fui”, referiu ainda, admitindo que os pais estão, hoje em dia, condicionados pela covid-19. “Às que não posso ir estou à porta e depois conversamos”.

Pedro Teixeira garante, a finalizar, que a namorada “está maravilhosa e uma grávida feliz” e que Maria, a filha mais velha, que tem em comum com a atriz Cláudia Vieira, “anda delirante”.