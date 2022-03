Sara Norte revela ataque de cão que a deixou com ferimentos

Sara Norte recorreu às redes sociais para relatar um episódio de que saiu ferida. A atriz foi passear o seu cão quando outro cão se atirou a ele.

O cão da comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, foi atacado, mas quem acabou por sofrer as consequências do sucedido foi a também atriz, tal como contou no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Tenho o meu dedo mindinho três vezes maior do que o tamanho normal”, começou por escrever. “No fim de semana, um cão sem trela atacou o meu e tenho as mãos com alguns cortes. Não grandes (graças a Deus), mas incomodativos”, acrescentou.

Atualmente, a intérprete pode ser vista como comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, na SIC Caras. “Estou muito feliz. Fiquei muito surpreendida. Já tinha lá estado como convidada, mas nunca tinha pensado ir de forma permanente”, disse, na altura, quando aceitou o desafio.