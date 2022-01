Sara Pinto e Anselmo Crespo entrevistam Paulo Rangel no “Jornal das 8” (TVI)

Numa entrevista conduzida por Sara Pinto e Anselmo Crespo, Paulo Rangel é o convidado desta segunda-feira, 18 de outubro, no “Jornal das 8”, da TVI.

Com a “ameaça de uma crise política no horizonte, os partidos da direita preparam-se para discutir estratégias e lideranças” e a TVI anunciou que o candidato ao PSD vai estar no espaço informativo do canal.

Trata-se da primeira entrevista de Paulo Rangel depois de anunciar a sua candidatura ao partido.

“No PSD, Paulo Rangel avançou com força e acredita que vai ganhar o partido a Rui Rio. Mas qual é a sua visão para Portugal? O que quer fazer de diferente no PSD? E como pretende construir uma alternativa forte a António Costa?” pode ler-se no comunicado da TVI.

Após as questões iniciais, a entrevista a Paulo Rangel prossegue na TVI24.