Sara Prata em “fuga” romântica por cidades de Itália

Sara Prata fez as malas e rumou até Itália. A atriz, de 37 anos, marcou passagem por Roma e Florença, nestes últimos cinco dias, e partilhou com os fãs.

A artista está de viagem com o seu companheiro, João Leitão, e não podia estar mais feliz, algo que faz questão de demonstrar no Instagram. A “fuga” romântica do casal era algo já há muito esperado pelos dois como a intérprete fez questão de frisar.

“A última vez que viajei estávamos no final de 2019. Isto para quem estava sempre a caminho do próximo destino é uma eternidade. Mas, finalmente, fiz a mala para uma fuga de uns dias só com o meu amor (precisamos de mimos)! A miúda fica cá com a família (que está radiante com a ideia)…e logo logo voltamos para a vir buscar e lá vamos nós todos juntos. Ai, férias, o quanto ansiei por vocês”, escreveu numa publicação.

O casal desfrutou de cinco dias em cenários belos e paisagens idílicas. Chegados a Roma a atriz garantiu que foi “sem tempo contado”. “Gosto de chegar a um ‘novo’ lugar, e conseguir parar um pouco, de olhar para outros cantos e sentir que está tudo bem. Desta vez é assim que venho a Roma, passear, comer e amar”, escreveu.

Já em Florença, assegura que nunca conheceu lugar tão belo. “Cada passo mostra um cantinho ainda mais incrível que o outro. Sempre amei contos de fadas e este é talvez o cenário que mais me transporta para qualquer uma das histórias do meu imaginário. Não me lembro de ter visto outra cidade tão bela, ou será que há?”, escreveu

Com a viagem a terminar as saudades da pequena Amélia, filha do casal, já se fazem sentir. “Falta aqui um pedacinho nosso, e esse sentimento é das coisas mais bonitas que já vivi. Somos completos, os três. Miúda os pais vão agora”, escreveu.

No entanto, e apesar das saudades, Sara Prata explicou que também é importante haver tempo a dois.

“Viemos a achar que cinco dias seria pouco, mas que já era incrível tirarmos esse tempo para nós. Precisávamos de receber e dar mimos só um ao outro, com um cenário inspirador”, frisou.