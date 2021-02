Sara Sampaio rebenta a escala de sensualidade com lingerie reveladora

“Rebentou a escala”: esta é, pelo menos, a opinião dos milhares de seguidores de Sara Sampaio, depois de verem a modelo portuguesa usar uma cueca do Dia dos Namorados.

É com uma cueca em forma de coração muito reveladora que Sara Sampaio acaba de se tornar viral, mais uma vez, nas redes sociais.

Para celebrar o Dia dos Namorados, que se assinala no dia 14 de fevereiro, a manequim portuense posou no perfil de Instagram com a nova lingerie que, pela ousadia, conquistou de imediato os milhares de fãs.

“O Dia de São Valentim está à porta. Têm alguns planos?”, questionou Sara Sampaio nas redes sociais.

Entre “emojis” com chamas e corações, destaque para o comentário de um dos melhores amigos da manequim, Luís Borges: “Be my Valentine”, escreveu o também modelo e comentador do programa “Extra”, do “Big Brother – Duplo Impacto”.