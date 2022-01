Sara Santos reage às acusações de negligência a médico pela morte da sua bebé

Sara Santos reagiu à acusação do Ministério Público (MP) a um médico por homicídio por negligência da sua bebé.

Depois de um médico ter sido acusado pelo MP de homicídio por negligência no caso da morte de uma bebé num parto, a ex-apresentadora da SIC Sara Santos admite que a filha era sua.

“(…) Efetivamente, essa mulher que entrou no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, com 30 semanas de gravidez, no dia 6 de fevereiro de 2018, a quem ceifaram a vida da minha filha e quase a minha, SOU EU!”, começou por afirmar nas redes sociais.

“Finalmente, ao final de quatro anos, saiu a acusação esperada. Esta não foi de todo uma surpresa. Isto, porque as provas são evidentes demais. Este homem foi acusado por parte do MP na prática de um crime de homicídio por negligência, por omissão”.

“É vergonhoso, que até à data, a Ordem dos Médicos ainda não se tenha pronunciado. Este homem continua a exercer, mesmo perante todos os factos e provas apresentadas. A última vez que tive uma resposta da Ordem dos Médicos foi em 2020. O caso encontra-se no Conselho Superior…até quando?”, acrescentou Sara Santos.

“(…) Espero que este seja expulso da Ordem o quanto antes, já devia ter sido. Vou aguardar que o julgamento seja para breve, e conseguir a justiça que tenho vindo a pedir desde o início. Que este homem apanhe PRISÃO EFETIVA. A justiça tem de ser igual para todos, e, reforço, nenhum médico está acima da lei. E por muito que me queiram derrubar, não me vou calar. Aqui estou eu…com muita força para lutar, levar o meu caso até às últimas instâncias, e fazer jus ao nome da minha filha Jessica!”, rematou a ex-apresentadora.