Sarah Jessica Parker, atriz de “O Sexo e a Cidade”, posiciona-se contra o botox

A atriz norte-americana falou sobre as desigualdades de género em Hollywood e afirmou que recorrer ao botox não está nos planos, uma vez que poderia ter um impacto negativo na carreira.

A toxina botulínica, mais conhecida como botox, tem vários fãs em Hollywood, mas Sarah Jessica Parker não pertence ao leque. A atriz, de 58 anos, concedeu uma entrevista ao jornal britânico “The Telegraph” onde falou sobre o envelhecimento e posicionou-se contra a utilização da substância.

“Estou confusa com o facto de a maioria dos homens da minha idade simplesmente nunca serem questionados sobre o envelhecimento”, confessou.

A atriz, mais conhecida por interpretar a personagem “Carrie Bradshaw” na série “O Sexo e a Cidade”, afirmou, ainda, que “não entende a ênfase que é colocada na reflexão sobre o envelhecimento”.

Posteriormente, Sarah Jessica Parker explicou que recorrer ao botox não está nos planos, uma vez que a intervenção poderia ter um impacto negativo na carreira: “Sou atriz, tenho de mexer as sobrancelhas. Estou destinada a compartilhar emoções e a comunicar com o meu rosto”.

O marido, Matthew Broderick, de 61 anos, com quem está casada há mais de 25, também não é, segundo a própria, apologista da utilização da toxina.

Embora ainda existam muitas pessoas que recorrem ao botox, em Hollywood há, cada vez mais, artistas que se afastam dessa falsa conceção de beleza.

Nicole Kidman, de 56 anos, confessou, ao jornal italiano “La Repubblica”, que chegou a tentar usar botox, mas os efeitos paralisantes foram muito restritivos: “Eu tentei botox, mas deixei e agora posso finalmente mexer o meu rosto novamente”.

Também Jamie Lee Curtis, de 64, vencedora deste ano do Oscar de Melhor Atriz Secundária, chegou a dizer: “Eu fiz tudo. Fiz uma pequena cirurgia plástica. Fiz lipo e injetei um pouco de botox. E sabe de uma coisa? Nada disso funciona. Nada disso”.

Do lado dos defensores da toxina botulínica, estão grandes nomes da indústria. Aos 57 anos, Cindy Crawford mantém um estilo de vida saudável, mas garante que os cremes apenas funcionam na textura da pele: “Para restaurar a elasticidade, tudo o que posso realmente contar são injeções de vitamina, botox e colagénio”, notou, em declarações ao “InStyle”.

Kim Catrall, de 67 anos, que contracenou com Sarah Jessica Parker na série “O Sexo e a Cidade”, também já assumiu publicamente que recorreu à utilização de botox para corrigir “um vinco entre as sobrancelhas”.

Numa entrevista para a “Harper’s Bazaar”, Linda Evangelista, de 58, relembrou o momento em que admitiu que recorreu à substância: “Eu fui a primeira pessoa a admitir que fiz botox e a minha mãe ficou chateada”.

Portuguesas e o botox

Em Portugal, à semelhança de Hollywood, as mulheres falam mais abertamente sobre botox e procedimentos estéticos do que os homens. Em 2020, Vanessa Martins revelou que recorria à toxina botulínica, de forma a estimular a produção de colagénio e prevenir a flacidez da pele.

Este ano, Sofia Ribeiro abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais, onde foi questionada: “Tens botox?”. A atriz não se privou de responder: “Comecei a fazer há pouco tempo, em pequenas quantidades, de forma preventiva. Não parecendo, a miúda já tem 38 anos”.

Já Helena Isabel Patrício faz parte do grupo que não pretende colocar botox: “Já aceitei as minhas rugas, não meto botox e nem ácido hialurónico. Decidi aceitar. Não posso dizer que quero o mesmo aspeto e a mesma jovialidade que tinha aos 20 anos”, disse, no início do ano, em direto.