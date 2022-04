Savate insulta jornalistas e TVI condena comportamento

Bruno Savate insultou os jornalistas que estavam na conferência, via Zoom, que decorreu de manhã a seguir à sua participação no programa “Dois às 10” (TVI), tal como conta o site Holofote.

O concorrente, que terminou em segundo lugar o “reality show” “Big Brother – Duplo Impacto”, criticou os meios de comunicação, assegurando que iria utilizar o dinheiro do prémio do concurso para colocar processos.

“Digo uma coisa e vocês jornalistas escrevem outra. Avisei a TVI que tudo o que eu disser tem de ficar gravado”, avisou Bruno Savate, deixando de responder de forma séria recorrendo à ironia.

A TVI já condenou o comportamento do ex-jogador. “A TVI não se revê nos comentários do Bruno Savate durante a conferência de imprensa de hoje. Lamentamos a conduta do concorrente”, pode ler-se na nota divulgada pela estação privada.