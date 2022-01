Segunda temporada de “A Máscara” estreia já esta semana na SIC

A segunda temporada do programa “A Máscara”, da SIC, estreia já esta semana, sexta-feira, primeiro dia de 2021.

O diretor-geral de entretenimento e programas da SIC, Daniel Oliveira, anunciou no Instagram a data do primeiro episódio da mais recente temporada do formato da estação televisiva que mascara famosos e põe-nos a cantar.

“Ninguém resiste à ‘Máscara’. Segunda temporada com concorrentes absolutamente surpreendentes”, pode ler-se na publicação.

“A Máscara” é apresentado por João Manzarra e tem como jurados Jorge Corrula, Sónia Tavares, Carolina Loureiro e César Mourão.