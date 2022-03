Seis anos depois, Merche Romero volta à TVI como comentadora do “BB”

Merche Romero é uma das comentadoras do “Big Brother”. O novo desafio assinala o regresso da apresentadora à TVI seis anos depois de ter participado n’”A Quinta”.

A também DJ aceitou o convite da estação de Queluz de Baixo e vai participar nos extras e diários sobre tudo o que acontece dentro da casa mais vigiada do País. A estreia aconteceu esta segunda-feira à noite no espaço conduzido por Alice Alves.

Além de Merche Romero, também fazem parte do elenco de comentadores Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, Andreia Filipe, Cinha Jardim, Flávio Furtado, Helena Isabel, Quintino Aires, Susana Dias Ramos e Zé Lopes.

A comentadora participou no “reality show” “A Quinta”, em 2015, como concorrente. Na sua casa, a comunicadora contou com a companhia de Angélica Jordão, Gonçalo Quinaz, Liliana Aguiar, Saúl, Marta Cruz, Rúben da Cruz, Carlos Costa, entre outros.

Antes de ingressar no formato, Merche Romero também concorreu na segunda edição do programa “A Tua Cara Não Me É Estranha”, em 2012.

Fora da TVI, ao longo da sua carreira televisiva, Merche Romero participou ainda no programa “Splash Celebridades”, da SIC, emitido em 2013 e apresentado por Júlia Pinheiro e Rui Unas.

Em 2003, a apresentadora conduziu o programa “Praça da Alegria”, ao lado do colega de ecrã Jorge Gabriel, que atualmente é um dos rostos do formato em parelha com Sónia Araújo.

No mesmo ano, Merche Romero é escolhida para ser a cara do concurso “Milionário”, da Santa Casa da Misericórdia.

No entanto, a estreia da apresentadora no pequeno ecrã aconteceu com a participação no programa “As Lições do Tonecas”, na RTP1, transmitido em 1999.