Seleção feminina venceu o Vietname e famosos celebraram

A seleção nacional venceu o Vietname, por 2-0, no Mundial de futebol feminino. As celebridades comemoraram o triunfo.

A manhã de quinta-feira, dia 27 de julho, começou de forma positiva para Portugal. A seleção nacional feminina jogou com o Vietname esta manhã, no FMG Stadium Waikato, e somou uma vitória. Portugal venceu por 2-0 no segundo jogo do Mundial.

Comemorou-se lá e comemorou-se cá. Vários foram os famosos que fizeram a festa pela partida ganha. Rita Ferro Rodrigues foi uma das celebridades. A apresentadora felicitou a equipa com palavras de Sérgio Godinho.

Além das palavras do cantor, Rita escreveu: “Sem palavras para a alegria e orgulho que sinto”.

Jorge Corrula foi outra figura pública que não deixou de dar os parabéns. “Bravas Navegadoras, Orgulho Imenso!”, lê-se na legenda.

Outros famosos, como Luís Borges, Rita Pereira e Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, partilharam também a publicação da vitória da seleção com as reações recheadas de corações.

O próximo e terceiro jogo acontece na próxima terça-feira, dia 1 de agosto, frente aos Estados Unidos da América, no estádio Eden Park.