Selfies e autógrafos: centenas de pessoas assistem ao vivo a “Festa é Festa”

A novela da TVI juntou quase um milhar de pessoas na Aldeia da Galega da Merceana que puseram estar perto dos atores.

O que acontece quando se junta o “Somos Portugal” com o “Festa é Festa”? “A festa do ano”, como referiu Cristina Ferreira, durante a tarde deste sábado dentro da régie da TVI, dentro de um camião estacionado numa rua estreita da Aldeia da Galega da Merceana, em Alenquer.

No dia do último episódio da primeira temporada, este sábado à noite, a TVI preparou alguns diretos de “Festa é Festa”, durante a emissão do “Somos Portugal”.

A palavra passou e os populares encheram a praça da Aldeia, que não estava autorizada a receber carros e foi preciso andar mais de um quilómetro a pé para chegar ao centro da localidade.

Quando os atores não estavam a gravar, davam autógrafos e tiravam selfies com os fãs enquanto que, no palco, vários artistas entretinham a audiência.

A “Festa” chegou mesmo a todos, como pretendia Cristina Ferreira, até ao… patrão. “Gosto do Bino e do sotaque nortenho”, admitiu Mário Ferreira, presidente da Media Capital, dona da TVI, à N-TV.