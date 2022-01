Sem conseguir arranjar trabalho, atriz Andreia Dinis lança marca de roupa online

Sem conseguir arranjar trabalho na área da representação, a atriz Andreia Dinis anunciou o novo projeto: uma página de venda de roupa online.

Há várias semanas que Andreia Dinis se queixa que não consegue arranjar trabalho na área da representação. Depois de uma participação especial na série “Golpe de Sorte”, a atriz tem-se dedicado a projetos pessoais e à família e, agora, dá um novo rumo na carreira: uma página de venda de roupa online.

Segundo um comunicado, “a ideia surge da sua paixão e relação de longa data com a moda. Juntamente com umas amigas, decide então lançar uma marca de roupa muito pessoal, que pretende celebrar a singularidade de cada mulher”.

A primeira coleção da Sugar n’Spice Concept “destaca-se pela qualidade, conforto e originalidade”. “Sempre sonhei em ter um projeto meu ligado à moda e agora é a altura ideal. Estamos a viver numa sociedade cada vez mais aberta aos vários tipos de corpo e beleza, por isso senti-me com ainda mais vontade de lançar esta página de roupa. As peças adequam-se a todas as mulheres, e há artigos para todos os gostos. Cada mulher é única e eu pretendo celebrar essa unicidade”, refere Andreia Dinis.

“Este nome porquê? Porque queremos realçar, com as nossas peças quer o lado doce/romântico quer o lado atrevido/sexy das mulheres. Daí sugar and spice concept”.

A página já está online e serão partilhadas fotografias diariamente. O valor das peças vai estar descrito na legenda de cada post e as encomendas podem ser feitas através de mensagem privada.