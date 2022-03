Sérgio Rossi revela que precisou de acompanhamento psiquiátrico

Sérgio Rossi revelou que precisou de receber acompanhamento médico após o término da relação amorosa de oito anos com a namorada, na sequência de uma traição.

O cantor recordou a fase díficil e, em entrevista ao programa de Júlia Pinheiro, na SIC, admitiu que, após a separação, do ano passado, precisou do acompanhamento de um profissional de saúde.

“Tive de andar no psiquiatra. Tive de fazer consultas no psicólogo para me equilibrar um bocadinho, para tentar conseguir dormir muitas vezes, porque precisava de dormir para cantar e ter boa voz”, contou.

Antes e depois de cada espetáculo, Sergio Rossi “chorava a desilusão”.

“Não estava à espera que as coisas tivessem acontecido daquela maneira, não estava à espera que a pessoa em questão tivesse tido uma atitude que provocou a minha reação. Pensava que ela era uma pessoa equilibrada, mas a vida é mesmo assim”, confessou.