Série “Esperança” é um sucesso e César Mourão agradece a um “amigo” especial

César Mourão agradeceu, este domingo, a um “amigo” por confiar no sucesso que foi a série “Esperança”, transmitida no sábado pela SIC. O “amigo” é Daniel Oliveira, diretor de Programas do canal.

As notícias de televisão este domingo continuam divididas entre a vaca descontrolada no programa “Noite de Cristina”, da TVI e a série “Esperança”, da SIC, na qual César Mourão dá vida a uma idosa que pode ser despejada de casa pelo senhorio.

E se o formato de Cristina Ferreira tem suscitado muitas críticas, nomeadamente porque uma criança esteve em perigo no estúdio, o programa da SIC tem sido unânime nos elogios.

Depois de Daniel Oliveira agradecer a César Mourão, foi a vez de outros milhares de seguidores do humorista que, por seu turno, disse obrigado ao “amigo”: “Obrigado por confiares, meu amigo” foi, até agora, a única reação pública do membro dos “Commedia a La Carte” sobre o sucesso de “Esperança”.

Recorde-se que, entre os pares atores de César Mourão, Rui Unas e Noémia Costa foram os primeiros a elogiar a interpretação do comunicador da SIC. José Raposo, que pode ser visto em “Golpe de Sorte”, fez um dos últimos comentários à prestação do ator: “Parabéns CÉSAR MOURÃO! Admiro-te desde os ‘Commedia à la Carte’ (com gadelha original no pacote!), mas além do teu repentismo fabuloso como humorista, tens a aura dos grandes comediantes que se ‘sentam ao colo’ do público quando entram em cena, o mix talento/versatilidade assentam-te que nem uma luva!”, começou por elogiar.

“A ‘Esperança’ é um projeto fantástico, os parabéns são extensíveis ao Pedro Varela e a todas as equipas que criaram esta bela série!”, rematou José Raposo.