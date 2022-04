Série sobre a história do teatro de revista em Portugal chega à RTP1

A evolução e os momentos mais marcantes do Teatro de Revista em Portugal vão ser emitidos nas noites de sábado, na RTP1. A estreia acontece, este sábado, 2 de outubro, às 23h00.

Trata-se de uma série documental, de quatro episódios, que conta a evolução do Teatro de Revista, desde a sua génese, em 1850, até aos dias de hoje. A par, estabelece-se uma relação entre a situação política e social do país e a vida em Lisboa projetadas nos espetáculos.

Segundo o comunicado da estação pública, “a grande aposta da série é a recriação de vários números teatrais, havendo alguns com a particularidade de serem totalmente inéditos”.

As recriações foram encenadas por Flávio Gil que também faz parte do elenco, juntamente com José Raposo, Maria João Abreu, Paula Sá, Sara Brás, Diogo Martins e Ricardo Raposo.

Produzida pela Panavideo, é uma série baseada numa ideia original de António-Pedro Vasconcelos e Leandro Ferreira, com realização de Leandro Ferreira e Pedro Clérigo.

No episódio de estreia o público pode conhecer a História do Teatro de Revista em Portugal desde a Génese da Revista até ao fim da Primeira República, o ano de 1926. Foi no antigo Teatro do Ginásio, em Lisboa, que a 11 de janeiro de 1851 se estreou a primeira revista portuguesa intitulada “Lisboa em 1850”.