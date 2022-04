Série “Terra Nova” estreia-se na RTP1 a 3 de junho

“Terra Nova” é uma série de época que acompanha o dia-a-dia das famílias das comunidades piscatórias da costa portuguesa na década de 1930.

A partir de dia 3 de junho, às 21h00, acompanhe o novo projeto original de ficção nacional da RTP1, com argumento de Artur Ribeiro e Nuno Duarte e realização de Joaquim Leitão.

Uma produção da Cinemate, de 13 episódios, filmada em Portugal e no Mar do Norte que aborda a vida dos pescadores, as suas relações familiares e pessoais, os conflitos políticos da época. Uma série que nos traz um retrato social de uma época onde muitas famílias dependiam da vida no mar para o seu sustento, enquanto tinham que lutar pela sobrevivência.

No centenário do nascimento de Bernardo Santareno, a RTP dá-nos a conhecer também na série “Terra Nova” aquela que poderá ser considerada a última epopeia trágico-marítima de Portugal: a faina maior, mais conhecida pela pesca do bacalhau nos mares da Terra Nova, que o escritor português descreveu numa das suas obras.

O lugre Terra Nova encontra-se prestes a iniciar a sua viagem para mais uma campanha nos bancos da Terra Nova. Pescadores e famílias vivem momentos de ansiedade. As mulheres pela partida dos seus maridos, filhos ou noivos e porque mais uma vez terão de sobreviver, em terra, a todas as adversidades de uma vida de futuro incerto que caracteriza a sociedade portuguesa dos anos 30. E os homens porque sabem que pelo caminho terão de enfrentar tempestades, só que esta viagem será marcada por vários acontecimentos inesperados… a revolta na tripulação e o lidar com o melhor e o pior da humanidade quando postos à prova em circunstâncias extremas.

“Terra Nova” reúne um elenco de luxo, onde se destacam nomes como: Virgílio Castelo, Sandra Faleiro, Beatriz Barosa, João Jesus, Vítor D´Andrade, João Reis, Pedro Lacerda, Maria João Falcão, Catarina Rebelo, Miguel Borges, Carla Chambel, João Craveiro, João Catarré, Ricardo de Sá, Carolina Amaral, Sara Norte, Vítor Norte, João Baptista, Patrícia André, Miguel Partidário, Dinarte Branco, Rodrigo Soares, Rodrigo Tomás, Figueira Cid, Paulo Manso, Tomás Alves, Manuel Sá Pessoa, Miguel Melo, entre outros.