Sétima temporada de “Lady Night” chega à Globo no dia 28 de maio

A sétima temporada de “Lady Night”, apresentada por Tatá Werneck, chega à Globo no dia 28 de maio com dezenas de novos convidados.

Considerada uma das maiores humoristas do Brasil, Tatá Werneck volta a estar na sétima temporada de “Lady Night”, que chega ao canal Globo já a partir do dia 28 de maio. O “talk show” será exibido aos domingos, às 21.20 H.

Composta por um total de 15 episódios, a nova temporada do “Lady Night” vai convidar jornalistas, ex-concorrentes do “Big Brother Brasil”, atores, cantores e comediantes. E são eles Tony Ramos, Mateus Solano, Letícia Colin, Fábio Porchat, Vitória Strada, Sabrina Sato, Pedro Scooby, Rafael Cardoso, Lexa, Linn da Quebrada, Felipe Neto, Marcelo Adnet, Gkay, Tadeu Schmidt, Sônia Bridi, Jão, Luciana Gimenez, Paulo André, Douglas Silva e Ferrugem.

Os novos episódios contam com os quadros fixos que já são uma marca do programa e que fazem muito sucesso entre o público: “Entrevista Com Especialista”, “Meu Programa Minhas Regras”, “Fala Junto”, “Roleta de Géneros” e “Respondendo Haters”.

A nova e as últimas temporadas do “Lady Night” podem ser vistas através do Globoplay, plataforma de “streaming” da Globo, disponível por uma assinatura mensal de 5,99 euros, e na qual os assinantes podem encontrar todos os episódios deste “talk show”.