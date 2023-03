Shakira é apanhada a chorar e Piqué pede para proteger os filhos

O divórcio de Shakira e Gerard Piqué, bem com a alegada traição do jogador com Clara Chía, continuam a dar polémica, com a cantora colombiana a ser apanhada a chorar.

Quatro músicas depois, indiretas e comparações entre Twingos e Ferraris, Casio e Rolex, Shakira foi apanhada a chorar dentro de uma loja em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde foi fazer uma presença e para qual a Imprensa estava convidada.

Segundo os media internacionais, a cantora foi captada em lágrimas momentos após ter marcado presença no programa de Jimmy Fallon onde chegou a atuar. A colombiana estaria ainda a passear com os dois filhos, Sasha e Milan.

Por outro lado, Gerard Piqué também já se pronunciou sobre a separação – aparentemente motivada com uma alegada traição com Clara Chía – e, em entrevista a uma rádio espanhola, alertou para a importância de “proteger os filhos”.

O ex-jogador afirmou ainda que já ouviu a música de Shakira com Bizarrap, “Sessions, Vol. 53”. “Cada um toma as decisões que achar conveniente e não quero mais falar sobre isso [canção], pois acho que no final o que importa é que os meus filhos estejam bem”, afirmou.