Shakira lança novo tema com novas “indiretas” para o “ex” Gerard Piqué

“TQD” é o nome do novo tema de Shakira, com colaboração de Karol G, que está repleto de mais indiretas para o ex-companheiro, Gerard Piqué.

Depois de ter lançado um tema com o produtor musical argentino Bizzarap, com várias “farpas” ao ex-futebolista do FC Barcelona, a cantora colombiana voltou a utilizar a sua música para “atingir” o dono da Kings League.

“Disseste que me superaste e arranjaste uma nova namorada, o que ela não sabe é que tu acompanhas todos os meus Stories”, pode ouvir-se na canção de Shakira, fazendo referencia ao ex-defesa central.

A artista também deixou uma mensagem para a atual namorada de Gerard Piqué, Clara Chía. “Diz à tua nova bebé que eu não compito por homens”, disse, na letra da nova canção.

“Doeu-me ver-te como uma nova […] Já me esqueci de tudo o que vivemos e é isso que te magoa”, ouve-se ainda.

O ex-casal, que se separou em junho de 2022, tem estado envolvido em várias polémicas. Alegadamente, o casamento terminou devido a uma traição do ex-jogador com Clara Chía, atual namorada.

Shakira e Gerad Piqué têm dois filhos, Milan e Sasha.