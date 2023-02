Shakira quebra o silêncio: “Há um lugar no inferno para mulheres que não se apoiam”

Depois de quatro músicas com indiretas, Shakira concedeu uma entrevista na qual fala sobre a separação com Gerard Piqué.

A cantora colombiana esteve assim à conversa com o jornalista mexicano Enrique Acevedo, em Barcelona, e garantiu estar pronta para “o próximo round”.

Nos excertos partilhados da entrevista é possível ver a intérprete a falar sobre a separação, a traição e ainda confessou que foi incentivada pelo filho mais velho, Milán, a gravar a música em parceria com Bzrp.

“Mãe, tens de fazer algo com o Bizarrap, é o Deus argentino. Pouco depois disse: ‘Milán, vê quem me mandou mensagem’, e era o Bizarrap”, contou.

Shakira notou ainda que recebeu um grande carinho da parte do público, em especial do público feminino, e disse: “Há um lugar no inferno reservado para as mulheres que não se apoiam entre si”.