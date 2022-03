Sharon Stone vive drama com a Covid-19: irmã em estado grave e duas mortes na família

A atriz norte-americana é a mais recente famosa a lutar contra o novo Coronavírus: já perdeu dois familiares e a irmã batalha pela vida. Sharon Stone apelida Donald Trump de “assassino”.

Um discurso dramático. Ainda que indiretamente, Sharon Stone está a lidar com a Covid-19. A estrela de filmes como “Instinto Fatal” (do célebre cruzar de pernas) ou “Desafio Total” publicou um vídeo emocionado no Instagram onde dá conta da luta da sua família contra a Covid-19: a avó e a madrinha morreram da doença e a irmã está em estado muito grave.

“Como sabem, publiquei um post sobre a minha irmã estar internada num hospital. Ela e o marido estão a lutar pela vida. Ficaram em casa enquanto puderam. Não podiam ter enfermeiras em casa, porque, em Montana, não há testes para elas”, começou por alertar Sharon Stone no vídeo.

“Quando dizem que há testes para toda a gente estão a mentir. Assim como em relação às enfermeiras no hospital. As pessoas estão a morrer porque não há mais nada além de mentiras! O Governo e as autoridades locais não atendem as minhas chamadas!”, acrescentou.

“A minha avó morreu de Covid e a minha madrinha também”, lamentou a atriz.

A concluir o vídeo de três minutos, Sharon Stone criticou, severamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. “A única maneira de mudar as coisas é se votarem em Joe Biden. Com as mulheres no poder vamos lutar pelas nossas famílias! Por favor, façam o que façam, não votem num assassino”, concluiu a atriz.

Além de Sharon Stone, outros famosos têm sido atingidos pelo novo Coronavírus: Tom Hanks, António Banderas e, mais recentemente, a cantora Julia B são alguns dos exemplos.