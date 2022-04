SIC assinala 19 meses de liderança nas audiências

A SIC assinalou na tarde desta terça-feira os 19 meses de liderança. A estação de Carnaxide superioriza-se à TVI e à RTP; respetivamente.

Em agosto, a SIC manteve-se como a estação mais vista em Portugal. A estação da Impresa terminou o mês a liderar com 19,5 por cento de “share” contra 15,6 da TVI e 11,2 da RTP1.

Com este resultado, a estação de Paço de Arcos lidera há 19 meses consecutivos e lidera no ano de 2020 com 20,2 por cento de “share” contra 14,4 da TVI e 11,8 da RTP1.

De acordo com um comunicado da Impresa, a SIC Notícias mantém-se como o canal de informação mais visto pelos Portugueses e termina o mês de agosto com 1,9 por cento de “share”.