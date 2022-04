SIC bate concorrência com a estreia de “O Noivo É Que Sabe”

A SIC liderou as audiências de ontem, domingo, com 20.5 por cento de “share” contra 13.8 por cento da TVI e 9.8 da RTP1. Destaque para a estreia de “O Noivo É Que Sabe”, de Cláudia Vieira.

Já a estreia do novo programa de prime time “O Noivo é Que Sabe” terminou a liderar no total televisão com 29.3 por cento de share e 13.7 por cento de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 297 mil e 500 telespetadores. Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 29.6 por cento e 29.2 por cento “share”, respetivamente.

Em termos de perfil, o programa liderou (no universo dos canais generalistas) em praticamente todos os “targets”, com exceção dos indivíduos com mais de 75 anos, tendo liderado no total televisão nos indivíduos do sexo feminino, nos responsáveis de compras, nos indivíduos das classes D e E, com idades entre os 55 e os 74 anos e nas regiões do Norte, Centro e Sul, tendo recolhido a preferência da grande maioria dos Portugueses.

A SIC foi líder durante toda a tarde com o “Fama Show” a alcançar, no universo dos canais generalistas, 21.7 por cento de share e 7.6 por centi de audiência média, o que corresponde a 715 mil e 700 telespetadores e o programa “Domingão: Especial Verão” a liderar, no universo dos canais generalistas, com 19.8 por cento de “share” e 6.8 por cento de audiência média.

O programa “Terra Nossa”, apresentado por César Mourão sobre Ponte de Lima, terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 26.8 por cento de “share” e 13.8 por cento de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 303 mil e 400 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.