Liderança há 100 dias consecutivos – SIC bate recorde com 20 anos. A SIC entra em maio a conquistar mais um feito. Venceu 122 dos 125 dias de 2020 e já leva 100 dias de vitórias consecutivas. A última vez que uma estação de televisão em Portugal conseguiu um tão longo período ininterrupto de dias consecutivos de liderança foi a própria SIC, há 20 anos. E numa incrível coincidência de datas, uma vez que tal feito remonta a 5 de maio de 2000, exatos 20 anos sobre o dia de hoje. Recorde-se que em abril a SIC se manteve como o canal mais visto da televisão portuguesa com 20,1% de share a uma distância de 6,3 p.p. para a TVI. A SIC é líder há 15 meses consecutivos e lidera no ano de 2020 com 20,2% de share- Os 10 programas mais vistos da televisão Portuguesa em março e em abril foram todos na SIC. Obrigado! #sic #mexeconsigo