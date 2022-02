SIC combate estreia da TVI com revelação de Marco Paulo no programa de José Figueiras

Marco Paulo continua de “pedra e cal” na SIC: depois de ter participado em vários programas, é a “arma” da estação para combater nesta segunda-feira o “Esta Manhã”, que se estreia na TVI.

Esta segunda-feira assinala mais uma estreia na televisão portuguesa: o “Esta Manhã”, com Nuno Eiró e Sara Sousa Pinto na apresentação, vai, pela primeira vez, para o “ar” a partir das sete da manhã, na TVI, mas já tem rival: à mesma hora a SIC convidou Marco Paulo para uma “revelação” no “Alô Portugal”, apresentado por Ana Marques e José Figueiras.

Enquanto que a TVI apresenta o novo programa de “infotainment” – Informação “misturada” com Entretenimento -, o veterano cantor dá música no canal rival, na SIC e promete uma “revelação”, segundo se pode perceber do “spot” que está a passar no “ar”.

Marco Paulo tem sido presença assídua no ecrã do terceiro canal: além de ter sido convidado especial em vários programas de “daytime”, o cantor de “Dois Amores” entrou, ainda, num episódio da novela da noite “Terra Brava”, ao lado de Noémia Costa.