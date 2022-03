SIC continua a ser o canal mais visto em Portugal

Em abril, a SIC manteve-se como a estação mais vista em Portugal. A estação de Paço de Arcos terminou o mês a liderar com 20,1% de “share”, a subir 0,4 p.p. face a março, contra 13,8% de “share” da TVI e 11,5% de “share” da RTP1.

A SIC ganha há 15 meses consecutivos e lidera no ano de 2020 com 20,2% de “share”

contra 13,8% de share da TVI e 12,4% de share da RTP1.

A liderança continua a estender-se aos “targets” comerciais. No “target” A/B C D 15/54,

a SIC liderou em abril, no universo dos canais generalistas, com 18.5% de “share”,

contra os 9,7% da TVI e os 6,1% da RTP1.

No “target” A/B C D 25/54, a SIC liderou em abril, no universo dos canais generalistas, com 18,8% de share, contra os 9,2% da TVI e os 6,2% da RTP1.

Em abril, o “Jornal da Noite” foi mais uma vez o programa de informação mais visto, de segunda a domingo, terminando a liderar, no universo dos canais generalistas. Para a

“performance” contribuíram os resultados das rubricas existentes ao longo da semana, como “Polígrafo” ou a “Opinião de Luís Marques Mendes” bem como o acompanhamento diário sobre a pandemia da Covid-19.

Para a liderança da SIC no “prime time” contribuiu o desempenho dos

vários produtos de ficção que transmite no horário nobre – “Nazaré”, “Terra

Brava” e a mais recente estreia “Amor de Mãe”.

A novela “Nazaré” terminou a liderar, em termos absolutos, com 27,6% de “share” e 16,7% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 582 mil telespetadores. A novela “Terra Brava” terminou o mês de abril a liderar, no universo dos canais generalistas, com 26,8% de “share” e 14,0% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 323 mil telespetadores.

O programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, de Ricardo Araújo Pereira, bateu

novos recordes em abril e terminou o mês a liderar, em termos absolutos, com

28,8% de “share” e 18,3% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 736 mil

e 300 telespetadores.

O diário da 3ª temporada do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”

devolveu à SIC a liderança no horário das 19 horas aos dias úteis, o programa

terminou o mês de abril a liderar, no universo dos canais generalistas, com 22.8%

de “share” e 11,4% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 74 mil e 600

telespetadores.