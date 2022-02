SIC divulga as primeiras imagens da próxima temporada do “Ídolos”

Depois de Sara Matos ter sido anunciada como apresentadora do formato, a SIC divulgou as primeiras imagens do regresso do programa “ídolos” ao pequeno ecrã.

Sete anos depois, o programa que dá ao público a oportunidade de lançar a carreira do próximo grande ídolo pop está de volta ao terceiro canal. Tudo começa com um primeiro casting perante o painel de jurados.

O júri tem como objetivo encontrares os melhores candidatos. Depois desta primeira audição, os concorrentes passam para o teatro. Nesta fase, os candidatos enfrentam vários testes.

Os cantores que se destacarem no teatro passam a competir pelos votos do público para assegurar um lugar nas galas ao vivo. Todas as semanas cada candidato tem de interpretar canções.

O público vota e no final de cada gala um candidato é eliminado da competição até restarem três. Os finalistas ficam com uma semana para conquistar o apoio do público para tentarem vencer o “Ídolos”, que é produzido para a SIC pela Fremantle Portugal.