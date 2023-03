SIC e programa “Vale Tudo” criticados por fim abrupto da emissão

A SIC e o programa “Vale Tudo” estão a ser muito criticados nas redes sociais pelo final abrupto do programa desta segunda-feira.

Muitos telespetadores ficaram atónitos nesta segunda-feira, com o fim abrupto do programa “Vale Tudo”, apresentado por João Manzarra, na SIC, para a entrada de um concurso com um número de valor acrescentado.

“‘Vale Tudo’ nem final teve”, queixou-se um seguidor. “O que a SIC faz pelo dinheiro do 761” queixou-se outro, depois de perceberem que o programa não voltou após o concurso e teve início o “Jornal da Noite”.

Segundo a revista “Maria”, o apresentador, João Manzarra, tentou explicar o sucedido, mas a emissão foi cortada sem que conseguisse elucidar os telespetadores.