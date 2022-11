SIC e SIC Notícias preparam emissão para o Mundial 2022 de futebol

A SIC e a SIC Notícias vão ter vários conteúdos dedicados ao Mundial de futebol que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Qatar, onde a Seleção Nacional marca presença.

Entre o que vai para o ar no pequeno ecrã está a rubrica “Mundial das Arábias”, que se estreia esta segunda-feira, 14 de novembro, no “Jornal da Noite” (SIC). Este formato conta com Marco Caneira e Luís Aguilar como apresentadores.

Os dois vão contar tudo o que se vai passar no Mundial do Qatar e as novidades da Seleção orientada por Fernando Santos.

De seguida, a estação preparou o “Diário do Mundial”, que também arranca esta noite. De segunda a domingo, o público pode acompanhar na SIC Notícias os jornalistas em serviço no Qatar: Nuno Luz, Nuno Pereira e Luis Marçal.

Os repórteres vão estar em direto para contarem tudo o que se vai passar na competição. “O Diário do Mundial” terá três edições: de manhã, à tarde e à noite.

Nuno Luz também está encarregue do podcast “A Caminho do Qatar”, emitido no Podcast SIC Notícias. São vários episódios dedicados ao Qatar e contados pelos portugueses que vivem naquele país.

Por sua vez, a “Grande Reportagem – Onze Inicial” estreia-se a 24 de novembro no “Jornal da Noite”, da SIC. Na semana dos primeiros jogos do Mundial de Futebol, a “Grande Reportagem foi atrás da geração de Cristiano Ronaldo, dos jogadores que fizeram parte do onze inicial do Clube de Futebol Andorinha, no qual o craque começou”, refere um comunicado enviado às redações.

Além da emissão à volta do Mundial do Qatar, a SIC também vai transmitir diversos jogos da Seleção Nacional, começando com o encontro frente à Coreia do Sul, marcado para 2 de dezembro.

A SIC garante a emissão de outros encontros, tais como: 22/11, 19h00 França x Austrália (Grupo D); 23/11, 16h00 Espanha x Costa Rica (Grupo E) e a 30/11, 19h00 Polónia x Argentina (Grupo C).

A estação vai emitir ainda dois jogos dos oitavos de final da competição, agendados para 3 e 5 de dezembro, às 19h00 e 15h00, respetivamente.