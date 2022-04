SIC vai transmitir entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey

A SIC vai transmitir a entrevista completa do príncipe Harry de Inglaterra e da sua mulher, Meghan Markle, a Oprah Winfrey.

Depois de ter dado que falar na Imprensa internacional, devido às revelações da ex-atriz, a entrevista, que foi originalmente emitida pela CBS, nos Estados Unidos, a 7 de março, chega a Portugal com o selo da SIC.

Segundo uma fonte da estação privada, a conversa entre os duques de Sussex e Oprah Winfrey vai para o ar no terceiro canal.

Durante a entrevista, Harry e Meghan abordam a questão do suicídio, saúde mental, o episódio de racismo para com o filho, Archie, o sexo do novo bebé e a relação com a família real britânica.

Aquando da sua data de estreia no canal norte-americano CBS, a entrevista obteve cerca de 17, 1 milhões de telespectadores a assistirem. No dia seguinte, a 8 de março, a conversa foi emitida pelo canal britânico ITV que contabilizou 11 milhões de pessoas.

Lembre-se que a estação do Reino Unido pagou aproximadamente um milhão de euros pelos direitos de transmissão da entrevista.