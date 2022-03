SIC estreia “Caixa Mágica” com Fátima Lopes a 2 de abril

É oficial. A SIC estreia o programa “Caixa Mágica” no dia 2 de abril. Fátima Lopes apresenta um formato que quer trazer “felicidade e surpresa às pessoas”.

É já no dia 2 de abril que estreia “Caixa Mágica”, apresentado na SIC por Fátima Lopes, que Daniel Oliveira acaba de apresentar como a “bomba da estação”. “Marca o regresso a casa nos 30 anos da SIC. O mundo já está cruel o suficiente e queremos um espaço com alegria, felicidade e esperança e ninguém melhor do que a Fátima”, referiu o diretor de Entretenimento, que explicou que programas como “All You Need is Love” ou “Ponto de Encontro” vão ser recordados.

Aliás Fátima Lopes vai para a rua saber como muito dos protagonistas do Entretenimento e Informação estão. “É um momento especial estar de regresso a esta casa onde comecei o meu caminho. Fui recebida de boca aberta e este é um projeto que faz sentido nestes 30 anos da SIC”, referiu a apresentadora.

“Queremos ajudar as pessoas a sorrir. Foram dois anos muito difíceis de pandemia e a seguir a guerra da Ucrânia que afeta o mundo inteiro. Temos de ajudar as pessoas a não perder esta vontade de celebrar e sorrir. São histórias de gente feliz, pessoas a fazer coisas incríveis, com capacidade de renascer, vamos desfiar memórias associadas a estes 30 anos. Há vidas de pessoas que mudaram depois de passar por esta casa é como estão esses rostos 30 anos depois. É um programa de celebração e não se admirem de encontrar imagens de há 10, 15, 25 anos. A palavra que o define é surpresa e toda a gente gosta mesmo aqueles que dizem que não”, rematou.

Com a estreia do formato, nas tardes de sábado, em abril, o “Alô Marco Paulo” passa para as manhãs do fim de semana.