SIC estreia “Momentos Decisivos” no “Jornal da Noite”

Num momento particularmente difícil da pandemia provocada pela Covid-19, o “Jornal da Noite” estreia a série documental de informação, em quatro episódios, “Momentos Decisivos”.

Em 2020 a pandemia transformou o mundo e forçou novos rumos. No episódio, que se estreia, esta quarta-feira, no “Jornal da Noite”, “Estado Crítico”, o médico Roberto Roncon, intensivista e coordenador do Centro de Referência ECMO do Hospital de São João, guia-nos no último e frenético turno do ano.

“Momentos Decisivos” é um trabalho da jornalista da SIC Lúcia Gonçalves com imagem de Joaquim Gomes, João Pedro Tiago e Luís Dinis; edição de Imagem de Miguel Castro; produção de Ana Luísa Barroso e Grafismo de Luís Bispo.

“Momentos Decisivos” fica também disponível, a partir desta quarta-feira, na plataforma de “streaming” da SIC opto.sic.pt, assim como o segundo episódio fica disponível em antestreia.