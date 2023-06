SIC estreia “Salve-se Quem Puder” no dia 18 de junho: Diana Chaves e Marco Horácio estão de volta

A SIC vai estrear o programa “Salve-se Quem Puder” no dia 18 de junho. Diana Chaves e Marco Horácio voltam juntos ao ecrã.

É já no próximo dia 18 de junho, um domingo, que a SIC estreia o “Salve-se Quem Puder”, avança o “site” da revista “TV 7 Dias”. Trata-se do regresso de um dos programas icónicos da estação de Paço de Arcos, no qual os participantes tentam imitar as figuras desenhadas numa parede de esferovite para não caírem na piscina.

A mesma dupla que já tinha conduzido o programa há anos, Diana Chaves e Marco Horário, está de volta aos serões da SIC num formato onde reina a animação.

“Estou feliz e a Diana também! Esperamos voltar a juntar as famílias portuguesas à frente do ecrã para ver pessoas a tentarem o quase impossível e levarem com uma parede de esferovite na tola”, disse Marco Horácio.

“Um programa que marcou gerações, e que volta a pedido do público. Obrigado público pelo carinho e ‘Soltem a Parede’. Na SIC, pois claro”, concluiu o apresentador.

Esta é uma das novidades da grelha de verão da SIC, que vai ser apresentada à Comunicação Social no próximo dia 19 de junho.